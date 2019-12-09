За несколько часов в Италии зафиксировано более 30 землетрясений

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-09T15:01:53+03:00

За несколько часов в регионе Италии зафиксировано более 30 землетрясений Фото: REUTERS

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В итальянском регионе Тоскана за 12 часов зафиксированы 36 подземных толчков, половина из которых имели магнитуду более 3.

Подземные толчки начались ночью в понедельник, 9 декабря, и вызвало панику, жителей, многие из которых решили покинуть свои дома и провести ночь на улице.

В результате землетрясений приостановлено железнодорожное движение по направлению Флоренция - Болонья, некоторые здания повреждены. Как сообщает телеканал Tgcom24, в ряде коммун закрыты детские сады и школы. Сведений о пострадавших не поступало.

Самое мощное землетрясение было магнитудой 4,5. Как сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), очаг подземных толчков залегал на глубине около 9 километров и был расположен в 4 километра к северу от города Скарперии с населением чуть более 12 тысяч человек.

Напомним, в конце ноября произошло землетрясение в Албании, в результате которого погибло больше 20 человек. Магнитуда толчков составила 6,4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU