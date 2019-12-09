Кубанские виноделы завоевали первые места на международном конкурсе в Израиле

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-09T16:05:09+03:00

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У кубанских виноделов есть повод поднять тост: краснодарские производители стали лучшими на престижном дегустационном конкурсе TerraVino Mediterranean International Wine & Spirit Competition. Международное состязание виноделов из разных стран ежегодно проводится в Израиле. В этом году в конкурсе оценивались 618 образцов вин и спиртных напитков из 28 стран.

Экспертное жюри присудило первое и второе места продукции компании «Фанагория». Золото получил коньяк семилетней выдержки «Фанагория» КВ. Почетное серебро досталось сладкому вину позднего сбора «Velvet Season. Мускат».

Без наград не уехали и винодельни «Усадьбы Дивноморское». Международные эксперты присудили Большую золотую медаль российским напиткам «Гранд розе экстра брют 2014» и «Каберне совиньон 2015 Russia». Золотые медали также получили вина «Траминер 2016» и «Шардоне 2016». Серебро досталось «Вест Хиллу» 2015-го года и «Рислингу» 2016-го.

Еще один специальный приз в номинации «Лучшее вино по цене от $26 до $39,99» получил «Кабсов 2015» от винодельни «Усадьбы Дивноморское».