ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-09T18:58:07+03:00

Благодаря этому можно будет вводить персональные санкции

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Евросоюз создает санкционный режим по аналогии с Актом Магнитского, который введен в США в 2012 году. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам саммита в Брюсселе.

- По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен Акту Магнитского в США, - приводит его слова ТАСС.

Акт Магнитского подразумевает введение персональных санкций. Речь идет о запрете на въезд в страну, а также блокировку иностранных счетов. Таким образом тем, кого ЕС признавет нарушителями прав человека или верховного права, могут получить аналогичные запреты со стороны альянса.

Ранее такой режим вводили в отдельных странах Европы. В Великобритании Парламент одобрил введение системы в 2018 году. Теперь к указанному режиму переходят все страны Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU