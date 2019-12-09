В Самаре прошло совещание по развитию цифровых технологий в России

СЕГОДНЯ 22:03 2019-12-09T22:03:41+03:00

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В Самарской области прошло общероссийское совещание по развитию информационных технологий. Глава региона Дмитрий Азаров и Константин Носков вместе с представителями министерств и ведомств, крупнейших IT-компаний и вузов региона обсудили, как проходит цифровизация различных отраслей и реализация нацпроекта "Цифровая экономика". Министр отметил успехи региона в решении этих задач. В частности он подчеркнул, что губерния успешно переходит на цифровое ТВ. В рамках совещания министру также представили перспективные разработки самарских компаний.

Например, в Самарской области работает проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас эта некоммерческая организация делает мероприятия, необходимые для цифрового развития региона и бизнеса. Сегодня На федеральный уровень выводятся два проекта СамГМУ, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями. Речь идёт о телемедицине, предполагающей использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.

Еще одна задача проектного офиса - продвигать проекты самарских IT-разработчиков на российском и международном уровне.

- Крайне важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно мыслящих, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продуктов. И это отдельная зона ответственности и усилий Правительства Самарской области. Целый ряд успешно развивающихся проектов не только в нашей стране, но и за рубежом, зарождались и продвигались при помощи Правительства Самарской области. Считаю это нашей важной задачей, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU