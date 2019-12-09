В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
В Пенсионном фонде рассказали, при каких условиях выплаты пенсий могут прекратить. Об этом со ссылкой на ответ ПФР пишет «Российская газета». В ведомстве пояснили, что пожилые люди подтверждают свое право на получение пенсий личным присутствием. Это касается тех, кто воспользовался правом получения пенсий «по доверенности», когда почтальон передает деньги родственнику пенсионера. Раз в год такие получатели обязаны подтвердить факт своей регистрации по адресу. Этого требует закон «О страховых пенсиях». Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе:
- Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, -пояснили в ведомстве.
Такая система существует для того, чтобы исключить получение пенсии незаконно. В ПФР объяснили - случаи, когда по доверенности получают пенсии умерших людей, происходят.
Сайт kp.ru писал, из чего складывается "накопительная часть" пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU