2019-12-09T22:17:51+03:00
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Проблемы с получение пенсий могут возникнуть у тех, кто получает выплаты по доверенности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пенсионерам, которые оформили доверенность на получение выплат на родственников, нужно раз в год явиться в отделениеПенсионерам, которые оформили доверенность на получение выплат на родственников, нужно раз в год явиться в отделениеФото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Пенсионном фонде рассказали, при каких условиях выплаты пенсий могут прекратить. Об этом со ссылкой на ответ ПФР пишет «Российская газета». В ведомстве пояснили, что пожилые люди подтверждают свое право на получение пенсий личным присутствием. Это касается тех, кто воспользовался правом получения пенсий «по доверенности», когда почтальон передает деньги родственнику пенсионера. Раз в год такие получатели обязаны подтвердить факт своей регистрации по адресу. Этого требует закон «О страховых пенсиях». Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе:

- Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, -пояснили в ведомстве.

Такая система существует для того, чтобы исключить получение пенсии незаконно. В ПФР объяснили - случаи, когда по доверенности получают пенсии умерших людей, происходят.

Сайт kp.ru писал, из чего складывается "накопительная часть" пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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