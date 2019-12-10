2019-12-10T10:42:47+03:00
Общество

Словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года

Обычное личное местоимение получило в этом году новое прочтение
Ольга МАТЫС
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Команда редакторов словаря выбирала слово 2019 года по поисковой активности пользователейКоманда редакторов словаря выбирала слово 2019 года по поисковой активности пользователейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Специалисты словаря Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, заявили, что самым популярным по поиску на их сайте словом в 2019 году стало местоимение "they" - "они". Причиной заинтересованности пользователей стало новое значение слова, в первую очередь связанное с ЛГБТ-сообществом.

"Английскому языку не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно"... Не так давно they также стало использоваться в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна", - пояснил в видеоролике, выложенном на сайте словаря Уэбстера специальный редактор Питер Соколовски. В октябре Американская психологическая ассоциация одобрила употребление слова «они» в качестве обращения к человеку, не считающему себя только мужчиной или только женщиной.

Главным словом 2018 года стало "justice", которое можно перевести как "справедливость" и "правосудие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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