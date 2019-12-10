В Подмосковье задержали вьетнамца с 263 таблетками МДМА

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-10T12:22:33+03:00

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Иностранного наркоторговца задержали в подмосковном селе Ромашково в Одинцовском районе. При себе у гражданина Вьетнама, ныне проживающего на Ярославском шоссе в Москве, обнаружили сверток с россыпью таблеток. Он перевозил крупную партию наркотиков прямо в кармане своей куртки.

- Днем 4 декабря полицейскими был задержан 30-летний гражданин Вьетнама Буй Ван Тан. При досмотре, в кармане его куртки был обнаружен сверток с 263 таблетками. Экспертиза показала, что таблетки - наркотик "МДМА" общей массой 119 грамм, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сам 30-летний вьетнамец был задержан на месте. В настоящее время он находится под стражей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.

ИСТОЧНИК KP.RU