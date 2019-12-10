2019-12-10T16:16:54+03:00
Общество

Вологда начнет в Новый год с благотворительного марафона

С 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Вологодской области пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера»
Лариса ТУРОВА
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Областные театры, музеи и библиотеки приготовили для вологжан и гостей области спектакли, мастер-классы, интерактивные экскурсии, познавательные и игровые программы.

В том числе запланированы благотворительные мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных семей и одаренных детей области. «В благотворительном марафоне примут участие 14 районов, Вологда и Череповец. 12 творческих программ с вручением бесплатных новогодних подарков представят театры, государственная филармония имени В.А. Гаврилина, музей-заповедник», - рассказал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Проект «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» запущен в 2014 году. За шесть лет его география значительно расширилась и теперь включает не только Вологду, но и другие города области, куда на новогодние праздники едут туристы и экскурсанты из разных регионов России. Это и Великий Устюг – лидер по количеству туристов, и Кириллов, и Тотьма. В новогодние праздники с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на Вологодчину приехали более 32 тысяч туристов, 205 тысяч человек посетили музеи и выставки.

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