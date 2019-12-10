«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-10T16:30:55+03:00

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В Сочи прошел форум «Доброволец России», в финале которого наградили лучших волонтеров страны. Двое из них - Айшат Нажмудинова и Николай Салиндер из Ямало-Ненецкого автономного округа - получили призы в номинации «Доброе дело». Ребята совершили настоящий подвиг - спасли жизни людей. Ямальских победителей поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. На своей странице в Инстаграме глава региона рассказал, что очень гордится земляками.

- Наши Айшат Нажмудинова из Салехарда и Николай Салиндер из Ямальского района - лучшие волонтёры страны в категории «Доброе дело». На конкурсе "Доброволец России" ребят с победой поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, - написал Дмитрий Артюхов. - С Айшат я знаком, эта смелая девушка предотвратила трагедию - спасла семью из 11 человек от пожара. Она долгое время активно участвовала в общественном движении «Волонтёры-медики» на Ямале. И сейчас развивает это направление, только уже в Москве. История Николая известна на весь округ: мальчик из семьи оленеводов спас тонущего мужчину, отца четверых детей. Рад, что Коля нашёл таких же неравнодушных единомышленников и стал добровольцем движения «Волонтёры Победы». Поздравляю наших победителей и всех ямальских добровольцев с праздником. Вас уже почти 10 тысяч! Вижу вашу работу, любовь к своему делу и округу. Продолжайте вдохновлять друг друга и делать добрые дела!

16-летний Николай Салиндер стал самым молодым победителем конкурса «Доброволец России». Летом 2017 года он вытащил из реки пастуха: тот переправлялся через реку на вездеходе, машина заглохла, и мужчина начал тонуть. Худенький хрупкий мальчик (Коле тогда было всего 13 лет, он весил 38 килограммов) бросил тонущему аркан и из последних сил вытащил его из воды. Тогда школьника наградили медалью «За мужество и отвагу», а сейчас, два года спустя, Николай победил в конкурсе «Доброволец России».

История Айшат Нажмудиновой тоже известна на всю Россию — девушка, не раздумывая, бросилась в горящий дом и спасла 11 человек, хотя сама пострадала от огня.