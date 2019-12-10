В Европарламенте объяснили, зачем его депутат назвал Грету Туберг «агентом России»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-10T18:16:39+03:00

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В эксклюзивном интервью «КП» депутат Европарламента Йоахим Кус (Joachim Kuhs, партия «Альтернатива для Германии») рассказал, зачем в середине октябре нынешнего года другой депутат ЕП, его однопартиец Йорг Мойтен, назвал эко-активистку Грету Тунберг «агентом Кремля».

— Это была, конечно, шутка — истерия с поисками «российского влияния» на Западе затмевает даже эко-истерию. Но о том, чтобы Грету и её проекты действительно проверяли после призыва Мойтена, я не слышал, — рассказал нам господин Кус.

Также собеседник «КП» выразил уверенность, что 16-летняя активистка и основательница движения школьных эко-забастовок — «несчастная девочка, поскольку взрослые бесчестно используют её в своих интересах».

Полную версию интервью с Йоахимом Кусом читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU