2019-12-11T01:30:12+03:00
Происшествия

"Пострадали пять человек": Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус

Транспорт направлялся из Волгограда в Елань
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человекПод Волгоградом перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человекФото: очевидцев.
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В Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся рейсовый автобус, по последним данным, пострадали пять человек. Транспорт направлялся из Волгограда в Елань.

Сигнал о ДТП поступил от водителя в 22-32 по местному времени Фото: Предоставлено очевидцами

Сигнал о ДТП поступил от водителя в 22-32 по местному времениФото: Предоставлено очевидцами

Всего в автобусе находилось семь пассажиров, за экстренной медицинской помощью обратилось пять из них, у них ушибы и переломы.

Всего в автобусе находилось семь пассажиров, и пятерым понадобилась экстренная медицинская помощь Фото: Предоставлено очевидцами

Всего в автобусе находилось семь пассажиров, и пятерым понадобилась экстренная медицинская помощьФото: Предоставлено очевидцами

Сигнал о ДТП поступил от водителя в 22-32 по местному времени. Инцидент произошел на 127 км трассы Жирновск - Вешенская, сообщили kp.ru собственные источники.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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