"Пострадали пять человек": Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус
В Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся рейсовый автобус, по последним данным, пострадали пять человек. Транспорт направлялся из Волгограда в Елань.
Сигнал о ДТП поступил от водителя в 22-32 по местному времениФото: Предоставлено очевидцами
Всего в автобусе находилось семь пассажиров, за экстренной медицинской помощью обратилось пять из них, у них ушибы и переломы.
Всего в автобусе находилось семь пассажиров, и пятерым понадобилась экстренная медицинская помощьФото: Предоставлено очевидцами
Сигнал о ДТП поступил от водителя в 22-32 по местному времени. Инцидент произошел на 127 км трассы Жирновск - Вешенская, сообщили kp.ru собственные источники.
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ИСТОЧНИК KP.RU