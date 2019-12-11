2019-12-11T12:18:12+03:00
Политика

В Индии начались международные учения «Индра-2019»

В среду прошла состоялась официальная церемония открытия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Индии начались международные ученияВ Индии начались международные ученияФото: REUTERS
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В Индии стартовали ежегодные международные армейские состязания «Индра — 2019». Церемония торжественного открытия прошла на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Построения военнослужащих в честь открытия учений состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна. Кроме того экипажи вертолетов двух стран и парашютисты провели показательные выступления.

В ходе учений военные маневры будут отработаны на территории стразу трех индийских штатов и продлятся десять дней — с 11 по 21 декабря. За это время участники обменяются опытом, в том числе по борьбе с террористической угрозой, передает сайт телеканала «Звезда».

В учениях примут участие более 700 российских военнослужащих. Это подразделения армии Восточного военного округа, летчики и техники, экипажи кораблей Балтийского флота. Российские солдаты и офицеры будут выполнять боевые задачи на танках, самолетах и бронетранспорте, предоставленном индийской стороной, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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