2019-12-11T12:56:52+03:00
Экономика

В Совфеде прокомментировали данные исследования о размере справедливой зарплаты

Сенатор Валерий Рязанский согласился с результатами опроса
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплатыРоссияне назвали минимальный размер справедливой зарплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Совфеде оценили результаты исследования о справедливой зарплате россиян. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал данные опроса справедливыми и понятными.

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тысяч рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий», - цитирует Рязанского RT.

Рязанский добавил, что для выплаты соответствующей зарплаты нужные определенные экономические возможности самой страны, а также той или иной профессии.

Напомним, ранее результаты проведенного соцопроса показали, что 35% россиян считают справедливым ежемесячный доход в 50 тысяч рублей. Еще 20% согласны и на зарплату 30-40 тысяч. Самым несправедливым участники опроса назвали неравенство из-за разницы доходов, передает сайт телеканала «Звезда».

Россияне назвали размер справедливой заработной платы.По мнению жителей России минимальный уровень дохода должен быть не ниже 50 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа
Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно
Песков заявил, что Путин не собирается смотреть сериал "Слуга народа"
Союз журналистов Украины поддержал идею снять запрет на въезд для российских коллег. "На пять дней"
"Не мог позволить себе автосервис": Мама Илона Маска показала старое фото сына
Турция пригрозила выгнать американских военных с авиабазы Инджирлик
В Индии начались международные учения «Индра-2019»
Треть работодателей планирует оставить работников без годовой премии
Тарантино планирует снять третью часть "Убить Билла"
Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов
В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку
Автомобили «Нива» снова полностью станут АВТОВАЗовскими
В перестрелке в Нью-Джерси погибли шесть человек, в том числе полицейский
Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой, продано за $313 тысяч
Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Трампа
СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд
В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбления граждан