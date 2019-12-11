В Совфеде прокомментировали данные исследования о размере справедливой зарплаты

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-11T12:56:52+03:00

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В Совфеде оценили результаты исследования о справедливой зарплате россиян. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал данные опроса справедливыми и понятными.

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тысяч рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий», - цитирует Рязанского RT.

Рязанский добавил, что для выплаты соответствующей зарплаты нужные определенные экономические возможности самой страны, а также той или иной профессии.

Напомним, ранее результаты проведенного соцопроса показали, что 35% россиян считают справедливым ежемесячный доход в 50 тысяч рублей. Еще 20% согласны и на зарплату 30-40 тысяч. Самым несправедливым участники опроса назвали неравенство из-за разницы доходов, передает сайт телеканала «Звезда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749057" frameborder="0"></iframe> Россияне назвали размер справедливой заработной платы.По мнению жителей России минимальный уровень дохода должен быть не ниже 50 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU