В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа
Сам факт того, что президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме, имеет большое значение, но говорить об улучшении отношений между странами пока рано. Такую оценку событию дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Другое дело, что пока что не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны", - сказал представитель Кремля журналистам.
Сайт kp.ru писал, что встреча Лавров и Трампа состоялась во вторник, 10 декабря, в Вашингтоне. По ее итогам, министр заявил, что американский лидер осознает выгоду от добрых отношений с Россией для бизнеса и Соединенных Штатов в целом.
Что именно обсуждалось за закрытыми дверями, пока неизвестно. Журналистов не пустили в зал, что вызвало сильное недовольство. Причем критике подвергся именно Сергей Лавров, хотя не он решал, в каком формате проводить мероприятие.
Лавров прокомментировал встречу с Трампом.
ИСТОЧНИК KP.RU