2019-12-11T13:33:55+03:00
Политика

В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа

Сам факт того, что президент США принял главу МИД России, очень важен, но позитивных сдвигов в отношениях двух стран пока нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лавров покидает Белый дом после встречи с Трампом в ВашингтонеЛавров покидает Белый дом после встречи с Трампом в ВашингтонеФото: REUTERS
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Сам факт того, что президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме, имеет большое значение, но говорить об улучшении отношений между странами пока рано. Такую оценку событию дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Другое дело, что пока что не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что встреча Лавров и Трампа состоялась во вторник, 10 декабря, в Вашингтоне. По ее итогам, министр заявил, что американский лидер осознает выгоду от добрых отношений с Россией для бизнеса и Соединенных Штатов в целом.

Что именно обсуждалось за закрытыми дверями, пока неизвестно. Журналистов не пустили в зал, что вызвало сильное недовольство. Причем критике подвергся именно Сергей Лавров, хотя не он решал, в каком формате проводить мероприятие.

Лавров прокомментировал встречу с Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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