Совфед одобрил закон об отмене комиссии за перевод внутри банка
Совет Федерации одобрил закон об отмене дополнительной комиссии за переводы между счетами в разных отделениях одного банка.
Закон гласит, что при переводе средств между счетами клиентов внутри одного банка не может быть комиссии, взятой по причине открытия счетов в разных отделениях одного банка.
Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что банк уже тестирует отмену комиссии за переводы внутри банка и в 2020 году начнёт использование новых правил.
В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон избавит россиян от "банковского роуминга".
- Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, - отметил тогда глава правительства.
Сайт kp.ru рассказывал о принятии закона Госдумой в третьем чтении.
ИСТОЧНИК KP.RU