Совфед одобрил закон об отмене комиссии за перевод внутри банка

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-11T14:03:40+03:00

С 2020 года вступит в силу запрет на снятие комиссии за переводы между счетами внутри банка Фото: Евгения ГУСЕВА

Запрет вступит в силу с 2020 года

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Совет Федерации одобрил закон об отмене дополнительной комиссии за переводы между счетами в разных отделениях одного банка.

Закон гласит, что при переводе средств между счетами клиентов внутри одного банка не может быть комиссии, взятой по причине открытия счетов в разных отделениях одного банка.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что банк уже тестирует отмену комиссии за переводы внутри банка и в 2020 году начнёт использование новых правил.

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон избавит россиян от "банковского роуминга".

- Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, - отметил тогда глава правительства.

Сайт kp.ru рассказывал о принятии закона Госдумой в третьем чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU