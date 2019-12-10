2019-12-10T19:50:15+03:00
Экономика

«Банковский роуминг» отменят через полгода

Законопроект об этом приняли в третьем чтении депутаты Госдумы
Евгений БЕЛЯКОВ
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В прошлом году россияне перевели друг другу астрономическую сумму - 28 трлн рублей. Больше половины от этого - переводы внутри СбербанкаВ прошлом году россияне перевели друг другу астрономическую сумму - 28 трлн рублей. Больше половины от этого - переводы внутри СбербанкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один процент, который приносит миллиарды Сбербанку и постоянно раздражает миллионы его клиентов. Та самая комиссия за переводы между картами, выпущенными в разных регионах страны. Скоро она перестанет существовать. Такое решение приняли депутаты. Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий так называемый «банковский роуминг».

- Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, - говорится в сообщении Госдумы.

Напомним, в октябре этого года отменить дополнительные комиссии при переводах для клиентов одного и того же банка распорядился премьер Дмитрий Медведев.

- Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, - заявил тогда глава правительства.

В прошлом году россияне перевели друг другу астрономическую сумму - 28 трлн рублей. Больше половины от этого - переводы внутри Сбербанка. С каждой операции пришлось заплатить 1,5% (онлайн дешевле — 1%) того самого «роуминга». По подсчетам аналитиков, это принесло крупнейшему банку страны больше пяти миллиардов рублей.

Законопроект в ближайшее время должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Он вступит в силу через полгода после официального опубликования. То есть в начале следующего лета. После этого взимать дополнительную комиссию за переводы внутри одного банка станет незаконно. Наконец-то!

ИСТОЧНИК KP.RU

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