2019-12-11T15:57:40+03:00
Экономика

Путин поручил сделать авиасообщение между регионами доступнее

Президента беспокоит, что для перемещений внутри страны россиянам иногда приходится летать через Москву
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент отметил важность развития самолётостроенияПрезидент отметил важность развития самолётостроенияФото: Олег УКЛАДОВ
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что цены на региональные перелёты необходимо поддерживать посильными, и это единственный путь развития и успешной работы местных авиаперевозок.

Он также обратил внимание на то, что сейчас людям часто приходится лететь через Москву, чтобы добраться из одного города в другой, сообщает ТАСС.

- В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом, - сказал Путин и пояснил, что речь идёт развитии аэропортов и строительстве взлётно-посадочных полос.

- Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний, - добавил президент и отметил важность кадровых вопросов и уровень зарплат работников отрасли.

Глава государства также указал на необходимость анализа готовности промышленности к созданию и изготовлению самолётов, отвечающих всем требованиям по качеству, цене и безопасности.

Также президент поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску летательных аппаратов, самолетов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и безопасности.

На сайте kp.ru представлен рейтинг российских регионов с самыми дешевыми и самыми дорогими авиабилетами.

Ранее сайт kp.ru писал о незначительном росте цен на авиабилеты с начала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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