Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Формировать комфортную городскую среду необходимо с учетом мнения жителей»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-11T17:46:23+03:00

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В Тюменской области уже более десяти лет создается комфортная городская среда: в регионе активно благоустраиваются дворы и общественные пространства. Что было сделано в 2019 году и какие задачи ставятся в 2020-м, губернатор региона Александр Моор обсудил на заседании регионального правительства.

Главная цель программы «Формирование комфортной городской среды» - дать возможность тюменцам проводить время в уютных дворах и скверах, гулять с детьми на удобных детских площадках. В 2019 году на реализацию проекта областной бюджет выделил 1,3 млрд рублей, из них 292 млн рублей региону предоставил федеральный центр. Новый облик получили 67 дворов и 20 общественных пространств в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе.

Города и поселки области становятся более уютными и современными: обновляются площади и набережные, обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, высаживаются новые деревья в парках и скверах. Территории вокруг многоэтажек тоже меняются с учетом требований времени: расширяются парковочные места, во дворах появляются красивые и безопасные детские комплексы, площадки для занятий спортом. Коммунальщики ремонтируют проезды и тротуары, меняют освещение, устанавливают новые ограды.

- Формирование городского пространства и комфортной среды – это результат совместной работы многих структур, включая органы государственной власти региона и местного самоуправления и, конечно, самих жителей, - подчеркнул губернатор Александр Моор. - У нас есть хороший опыт в этой сфере, мы продолжим и дальше делать эту работу качественно на благо наших земляков.

В этом году сразу два города Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Ишим представил на конкурс проект «Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова», а Тобольск - «Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира». На воплощение этих проектов в жизнь города-победители получили из федерального бюджета 170 млн рублей. Строительные работы по ним начнутся уже в 2020 году.