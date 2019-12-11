Директор бывшего рекламного подрядчика московского метро осуждена на 3 года условно

11 Дек. 23:11 2019-12-11T23:41:04+03:00

Гендиректор экс-рекламного подрядчика метро Москвы осуждена на 3 года условно Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Гендиректор бывшего рекламного подрядчика московского метро общества с ограниченной ответственностью «Авто Селл» Гюля Коган была осуждена на 3 года условно по факту мошенничества.

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к судебному процессу.

«Она признана виновной в совершении мошенничества в составе группы лиц», – передает источник решение Мещанского районного суда Москвы.

Как сообщил собеседник агентства, уголовное дело было возбуждено по заявлению Московского метрополитена. По версии Следственного комитета, с апреля по июль 2015 года группа лиц присвоила деньги, предназначавшиеся подземке в счет оплаты предоставленных рекламных площадей. В данную группу входила и Гюля Коган.

В пресс-службе Московского метро изданию подтвердили информацию о вынесенном приговоре.

Напомним, Коган задержали в прошлом году за долг рекламной компании перед метрополитеном в 1 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что полиция Германии арестовала основателя группы компаний «Гема» Александра Геллера, находившегося в международном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU