Директор бывшего рекламного подрядчика московского метро осуждена на 3 года условно
Гендиректор бывшего рекламного подрядчика московского метро общества с ограниченной ответственностью «Авто Селл» Гюля Коган была осуждена на 3 года условно по факту мошенничества.
Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к судебному процессу.
«Она признана виновной в совершении мошенничества в составе группы лиц», – передает источник решение Мещанского районного суда Москвы.
Как сообщил собеседник агентства, уголовное дело было возбуждено по заявлению Московского метрополитена. По версии Следственного комитета, с апреля по июль 2015 года группа лиц присвоила деньги, предназначавшиеся подземке в счет оплаты предоставленных рекламных площадей. В данную группу входила и Гюля Коган.
В пресс-службе Московского метро изданию подтвердили информацию о вынесенном приговоре.
Напомним, Коган задержали в прошлом году за долг рекламной компании перед метрополитеном в 1 миллиард рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU