ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президента

11 Дек. 23:28 2019-12-11T23:28:54+03:00

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Представитель телеканала ТНТ заявил, что сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполняет президент Украины Владимир Зеленский, сняли с эфира. Его транслировали на российском юмористическом канале всего сутки, показав только три серии.

Он уточнил для "Ведомостей", что с самого начала не планировалось показывать сериал целиком. Несколько серий продемонстрировали для повышения рейтинга интернет-площадки телеканала, где все сезоны доступны для просмотра онлайн. Примечательно, что "Слуга народа" был доступен в сети и ранее, но на других интернет- ресурсах. Относительно этого, представитель ТНТ не высказал позицию канала.

Напомним, что первые три серии "Слуги народа" вышли в эфир 11 декабря. Ранее в программе канала значилось, что продолжение выйдет 12 и 13 декабря с 19:00 до 20:00. Однако сейчас на это время в "сетке" стоят сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

ИСТОЧНИК KP.RU