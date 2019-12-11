2019-12-11T23:28:54+03:00
Телевизор

ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президента

Телеканал показал всего три серии картины
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президентаТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Представитель телеканала ТНТ заявил, что сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполняет президент Украины Владимир Зеленский, сняли с эфира. Его транслировали на российском юмористическом канале всего сутки, показав только три серии.

Он уточнил для "Ведомостей", что с самого начала не планировалось показывать сериал целиком. Несколько серий продемонстрировали для повышения рейтинга интернет-площадки телеканала, где все сезоны доступны для просмотра онлайн. Примечательно, что "Слуга народа" был доступен в сети и ранее, но на других интернет- ресурсах. Относительно этого, представитель ТНТ не высказал позицию канала.

Напомним, что первые три серии "Слуги народа" вышли в эфир 11 декабря. Ранее в программе канала значилось, что продолжение выйдет 12 и 13 декабря с 19:00 до 20:00. Однако сейчас на это время в "сетке" стоят сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После требований главы ДНР офис Зеленского исправил текст парижского коммюнике
Директор бывшего рекламного подрядчика московского метро осуждена на 3 года условно
«Что-то многовато»: Путину сообщили о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей
Российские ученики завоевали шесть медалей на международной естественнонаучной олимпиаде
Словакия готовится к приостановке транзита газа через Украину
Фильмы Скорсезе и Тарантино получили по четыре номинации на премию Гильдии киноактеров США
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину
В России закрыли 25 «отмывочных» площадок с оборотом 38 млрд рублей
Песков прокомментировал слова главы ДНР о фальсификации Киевом текста парижского коммюнике
В США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии
На дорогах стало безопаснее
Два раза в одну реку: Роднина о повторном решении WADA по России
На дорогах стало безопаснее
Журналист Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении против него
Путин назвал беспардонной ложью "антисоветскую" резолюцию Европарламента
Евросоюз собирается продлить экономические санкции против России
Путин поручил обдумать дополнительные выплаты ветеранам к юбилею Победы
Российское посольство возмутила идея установки памятника власовцам в Праге
Сурков прокомментировал заявления Авакова о саммите в «нормандском формате»
В Киеве депутата увезли в больницу после драки в Раде