СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-12T06:35:23+03:00

Стало известно, кто снимется в ремейке "Один дома" Фото: кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

Стал известен актерский состав ремейка популярной новогодней комедии "Один дома". Ее съемками займется Disney и сюжет будет сильно отличаться от оригинала. Зарубежные СМИ отмечают, что в картине пойдет речь об обанкротившихся родителях, которые устроили войну с ребенком, укравшим бесценную семейную реликвию.

Главную роль в фильме исполнит Арчи Йейтс. Он сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, сообщает Variety. В съемках также примут участие Элли Кемпер, известная по роли в комедийном сериале «Офис», и Роб Делани, снимавшийся в сериалах «Катастрофа» и «Город хищниц». Предположительно, они сыграют родителей персонажа Ейтса.

В роли режиссера выступит Дэн Мазер, а над сценарием работают авторы шоу Saturday Night Live. Планируется, что к съемкам приступят в 2020 году. Они пройдут в Канаде. А вот о дате премьеры не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU