Льготные билеты можно будет покупать в Сети, но только с 2021 года

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-12T08:09:31+03:00

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Минтранс поддержал идею онлайн-продажи льготных авиабилетов. Купить их можно будет только в 2021 года, а до этого времени предстоит наладить механизм, который позволит использовать при бронировании проездного документа базу Пенсионного фонда.

Запуск такой услуги избавит пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей от многочасовых очередей у касс. Речь идет, минимум, о миллионе человек. Именно столько воспользовались правом на льготы в 2019 году.

Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов подтвердил «Известиям», что предварительные договоренности по данному вопросу уже достигнуты. Не исключено, что для реализации проекта потребуется техническая доработка портала Госуслуг.

Воспользоваться льготными авиабилетами могут молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и их сопровождающие, члены многодетных семей. Льготные перевозки осуществляют по направлениям ДФО, Крым, Калининград. Выпадающие доходы авиакомпаниям компенсирует государства.

Ранее в Минрансе обсуждалось, что льготные авиабилеты будут продавать через портал госуслуги. Пока приобрести их можно только в кассах авиакомпаний, при этом простаивать в очередях приходится от нескольких часов до нескольких суток.

ИСТОЧНИК KP.RU