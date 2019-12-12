2019-12-12T08:52:57+03:00
Общество

Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз

Такие изменения внесены в новую редакцию КоАП
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России вырастут штрафы для бизнесаВ России вырастут штрафы для бизнесаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В России могут вырасти штрафы для бизнеса, причем увеличение произойдет в десятки раз: до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Соответствующие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В новой редакции все нарушения, связанные с проверками, будут собраны в одну главу. Помимо штрафов будут и другие виды наказания: непредоставление сведений контролерам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится впервые).

В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта пока не завершена. Но отметили, что по некоторым пунктам санкции смягчат.

Это коснется нарушений в образовательной деятельности – с 200 тысяч рублей платежи сократят до 100 тысяч рублей. За воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекционной группы — до 30 тыс. (сейчас — до 40 тыс.).

Ужесточения вводятся не только для бизнеса, но и для проверяющих. Если инспектор не соблюдает требования законодательства, то придется заплатить штраф в 5-7 тысяч рублей (вместо 3-5 тыс.сегодня). Грубое нарушение или повторное ударит по карману больнее - 50–70 тыс. (сейчас — 5–10 тыс.).

А вот меры за внесение неверных данных в единый реестр проверок было решено упразднить (сейчас штраф от 1 до 3 тысяч рублей).

В КоАп появятся новые статьи, которые раньше не выделялись отдельно: водителей будут наказывать за неповиновение инспектору Ространснадзора: отказ показать документы — до 5 тыс. рублей, отказ от весового контроля - до 50 тыс. рублей. Помимо этого, компания может лишиться часть выручки.

За неповиновение требованиям инспекторов Счетной палаты должностные лица будут платить до 15 тыс. рублей.

Как сообщает газета «Известия», обновленный КоАП должен вступить в действие 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот России и США
Льготные билеты можно будет покупать в Сети, но только с 2021 года
В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружены обломки и тела людей
Захарова отметила изменения в подходе Украины к переговорам с Россией
Россияне назвали число детей в идеальной семье
Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан
Траты мужчин на новогодние подарки на 40% больше, чем у женщин
В Германии заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Формировать комфортную городскую среду необходимо с учетом мнения жителей»
Стало известно, кто снимется в ремейке "Один дома"
В Перу захватили подлодку, груженную двумя тоннами кокаина
Россиянин через суд отменил штраф за среднюю скорость: какой опыт могу извлечь водители
Рекрутеры выяснили, что больше четверти россиян опасаются потерять работу
Кит Харингтон прокомментировал свое номинирование на "Золотой глобус"
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Бесплатный сыр только в мышеловке: россиян предупредили об опасности Free WiFi
Возможно, рак: президент Бразилии рассказал о визите к врачам
В Сенате США рассмотрят вопрос признания России "спонсором терроризма"
ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президента
После требований главы ДНР офис Зеленского исправил текст парижского коммюнике