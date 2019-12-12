Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-12T08:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут вырасти штрафы для бизнеса, причем увеличение произойдет в десятки раз: до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Соответствующие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В новой редакции все нарушения, связанные с проверками, будут собраны в одну главу. Помимо штрафов будут и другие виды наказания: непредоставление сведений контролерам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится впервые).

В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта пока не завершена. Но отметили, что по некоторым пунктам санкции смягчат.

Это коснется нарушений в образовательной деятельности – с 200 тысяч рублей платежи сократят до 100 тысяч рублей. За воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекционной группы — до 30 тыс. (сейчас — до 40 тыс.).

Ужесточения вводятся не только для бизнеса, но и для проверяющих. Если инспектор не соблюдает требования законодательства, то придется заплатить штраф в 5-7 тысяч рублей (вместо 3-5 тыс.сегодня). Грубое нарушение или повторное ударит по карману больнее - 50–70 тыс. (сейчас — 5–10 тыс.).

А вот меры за внесение неверных данных в единый реестр проверок было решено упразднить (сейчас штраф от 1 до 3 тысяч рублей).

В КоАп появятся новые статьи, которые раньше не выделялись отдельно: водителей будут наказывать за неповиновение инспектору Ространснадзора: отказ показать документы — до 5 тыс. рублей, отказ от весового контроля - до 50 тыс. рублей. Помимо этого, компания может лишиться часть выручки.

За неповиновение требованиям инспекторов Счетной палаты должностные лица будут платить до 15 тыс. рублей.

Как сообщает газета «Известия», обновленный КоАП должен вступить в действие 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU