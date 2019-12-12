2019-12-12T22:17:44+03:00
Общество

В России могут запретить поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор обнаружил в партии фруктов муху, которая переносит холеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России могут запретить поставки бананов из ЭквадораВ России могут запретить поставки бананов из ЭквадораФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россельхознадзор может ввести запрет на поставку бананов из Эквадора, поскольку в партии этой продукции вновь обнаружили многоядную муху-горбатку, которая переносит опасные заболевания, такие как холера.

«Случаи выявления многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в бананах из Эквадора приняли системный характер», - говорится в ведомства.

Сообщается, что «объект, отсутствующий на территории Российской Федерации» был выявлен при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля бананов, поступивших 11 декабря в Санкт-Петербург.

В ведомстве подчеркнули, что многоядная муха-горбатки опасна для фитосанитарной обстановки в стране, а также для здоровья граждан, поэтому в случае повторного нарушения ввоз бананов из Эквадора будет приостановлен.

Напомним, в январе этого года в порт Санкт-Петербурга из Эквадора прибыла крупная партия консервированного тунца, но банки с рыбой не смогли пройти контроль Россельхознадзора из-за холодов - температура в контейнере не соответствовала стандарту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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