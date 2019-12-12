2019-12-12T23:51:06+03:00
В мире

Лидеры Евросоюза больше шести часов спорят на саммите из-за стратегии по климату

По данным источников документ не могут принять из-за разногласий в вопросе безопасности атомной энергетики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саммит по климату проходит в БрюсселеСаммит по климату проходит в БрюсселеФото: REUTERS
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Лидеры ЕС не могут согласовать стратегию по климату на саммите в Брюсселе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, этот вопрос на саммите в Брюсселе обсуждают более шести часов. Договориться мешают разногласия по поводу атомной энергетики. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что этот тип получения энергии является углеродно-нейтральным, а значит, каждая страна альянса вправе самостоятельно и без согласования с другими создавать и получать энергию посредством АЭС. Против выступила канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры еще ряда стран – Австрии и Люксембурга.

- Компромисса по климату пока не видно. Между странами-членами все еще есть серьезные разногласия по этому вопросу, - сообщил изданию источник.

Стратегия по климату представляет собой план, которого страны ЕС будут придерживаться до 2050 года. Под окнами здания, где проходит саммит, экоактивисты развернули баннеры и плакаты.

В ЕС уже приняли "Климатическую стратегию" до 2030 года. Согласно документу, страны союза должны на 40 процентов сократить выбросы парниковых газов по сравнению с данными 1990 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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