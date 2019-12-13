2019-12-13T05:27:47+03:00
В мире

На саммите ЕС шесть часов спорили ради «климатической нейтральности»

Европа станет первым континентом, который будет нейтрален с точки зрения воздействия на климат
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лидеры стран приняли концепцию до 2050 годаЛидеры стран приняли концепцию до 2050 годаФото: REUTERS
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Лидеры стран Евросоюза договорились, что Европа не будет к 2050 году оказывать влияния на климат. На саммите, который проходил в Брюсселе, представителям стран ЕС удалось договориться, хотя дискуссия длилась больше шести часов. Больше всего разногласий было по поводу атомной энергетики. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что каждая страна в праве определять, каким путем получать энергию, другие лидеры стран, среди которых была канцлер Германии Ангела Меркель, уверены – от АЭС нужно избавляться.

- Договоренность по климатической нейтральности,- написал в твиттер глава Евросовета Шарль Мишель. - Ничего стоящего не дается легко ... Но мы сделали это! К 2050 году ЕС станет климатически нейтральным.

Ранее он заявлял, что задача стран ЕС - инвестировать средства в исследования и инновации, которые помогут достичь цели, сделать так, чтобы Европа стала первым континентом, где не оказывают влияния на климат.

Новые обязательства оказались не готовы взять на себя в Польше. К вопросу о переходе к новой экологической политике этой страны решено вернуться в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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