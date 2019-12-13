2019-12-13T07:58:10+03:00
Происшествия

«Характер не тот»: Мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН оправдала сына

Женщина уверена, что ее сын не мог специально убить девушку, но допустила несчастный случай
Елена АКИМОВА
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Девушку нашли мертвой в свой квартире, рядом спал предполагаемый убийцаДевушку нашли мертвой в свой квартире, рядом спал предполагаемый убийцаФото: СОЦСЕТИ
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В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве студентки РУДН Анны Е. Мать парня Олимпиада Орлова уверена, что сын не мог так жестоко поступить, не исключено, что речь идет о несчастном случае.

В последний раз она общалась с Константином 10 декабря, созванивалась и отправляла СМС-сообщения, никакой тревоги не заметила.

Женщина знала убитую девушку, но информация о том, что пара ранее встречалась, оказалась для нее новость. Еще большим удивлением кажется рассказ, что после убийства парень заснул в квартире.

- Да, Костя не ангел, скажем так. Но я никогда не поверю, что он может убить. У него характер не тот, — объясняет телеканалу «360» женщина.

Она предполагает, что между молодыми людьми возникла ссора и Константин мог толкнуть Анну, а она упала и сильно ударилась.

- Остаться в одной квартире с жертвой мог только больной человек. Я бы его не назвала настолько больным. Я бы вообще не назвала его больным, — заключила женщина.

Сейчас точные причины смерти устанавливает экспертиза. Есть версия, что девушка могла скончаться от сердечного приступа, вина молодого человека еще не доказана. В течение месяца будут готовы результаты химических экспертиз, которые покажут: употребляла ли студентка наркотики в ту ночь.

Дедушка погибшей рассказал, что пока нет точного ответа от чего скончалась внучка. А вот задержанного жителя Чувашии он знает. Летом 2018 года парень общался с Анной, а потом украл у нее сотовый телефон и 11 тысяч рублей. После заявления в полицию его задержали и отправили в тюрьму, где он провел чуть больше года.

После возвращения пара снова попробовала встречаться и в тот роковой вечер у них произошла ссора. Соседи подтверждают, что слышали крики за стеной. Дедушка пришел проведать внучку, когда она перестала выходить на связь. В квартире застал спящего парня, а девушку нашел мертвой, молодой человек закатал ее в одеяло и положил на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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