Мединский высмеял возрастные цензы на обложках книг

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-13T11:02:23+03:00

Министр культуры признал, что возрастные ограничения на произведения искусства работают то слишком слабо, то слишком строго Фото: Артем КИЛЬКИН

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Владимир Мединский высказался по поводу инициативы Госдумы значительно упростить возрастные обозначения для произведений литературы и искусства, избавившись от слишком промежуточных меток (0+, 6+, 12+, 16+) и заменив их более гибкими формулировками: "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

По мнению министра культуры РФ, реализация нынешних мер по распределению произведений согласно возрастным маркировкам больше похожа на профанацию, так как рекомендательный характер ограничений всё равно работает только местами. А особенно странно и смешно такие метки смотрятся на книгах.

"Сейчас на фильмах чего только не пишут. Зайдите на любой фильм 16+ в воскресенье, там есть утренние сеансы и масса детей в зале, и в чем смысл? Поэтому считаю, что цензов должно быть меньше, в СССР было "Детям до 16", но купить билет было нельзя. Сейчас цензов много, а никто не смотрит. Их должно быть меньше, вне всякого сомнения, особенно они анекдотично выглядят на книгах", - сказал Мединский в интервью РИА Новости.

Одним из самых резонансных случаев, связанных с возрастным цензом литературных произведений, стала история семнадцатилетней уральской школьницы, которой отказались продавать книги Есенина, Маяковского и Бродского из-за отметок "18+", хотя все эти авторы были в её школьной программе по литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU