2019-12-13T14:53:36+03:00
Общество

"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "на минимизацию последствий этой демографической ямы направлен нацпроект"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Росстат об увеличении в 2019 году естественной убыли населения. Он назвал данную ситуацию "очень неприятной".

- Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что "это та реальность, то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах", пишет "ТАСС".

При этом Песков отметил, что на минимизацию последствий данной демографической ямы направлен нацпроект в области демографии.

- Он призван минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения, - заключил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что рекордная убыль населения ждет Россию по итогам 2019 года. Демографы предсказали большое сокращение россиян, несмотря на приток мигрантов.

Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года.Основная причина - сокращение рождаемости в 80 регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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