СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-13T14:53:36+03:00

"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "на минимизацию последствий этой демографической ямы направлен нацпроект"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Росстат об увеличении в 2019 году естественной убыли населения. Он назвал данную ситуацию "очень неприятной".

- Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что "это та реальность, то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах", пишет "ТАСС".

При этом Песков отметил, что на минимизацию последствий данной демографической ямы направлен нацпроект в области демографии.

- Он призван минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения, - заключил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что рекордная убыль населения ждет Россию по итогам 2019 года. Демографы предсказали большое сокращение россиян, несмотря на приток мигрантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749587" frameborder="0"></iframe> Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года.Основная причина - сокращение рождаемости в 80 регионах

ИСТОЧНИК KP.RU