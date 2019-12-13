Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-13T11:14:26+03:00

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Естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших по отношению к числу родившихся, составила 259,6 тысяч человек за январь-октябрь 2019 года, сообщает Росстат. Такие результаты станут рекордно высокими за 11 лет. Выше показатель естественной убыли населения был последний раз в 2008 году - 362 тысячи человек.

По прогнозам на последний месяц года приток мигрантов не сможет восполнить сокращающуюся уже второй год численность населения. За первые девять месяцев года миграционный приток составил 193,2 тысячи человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения за те же месяцы, и население России сократилось на 43,7 тысячи человек.

В первые десять месяцев года родилось 1,250 млн человек, а это на 102,6 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Снижение рождаемости зафиксировано в 80 из 85 регионах России. Причиной снижения рождаемости стало сокращение количества женщин детородного периода из-за малочисленного поколения 1990-х годов.

Сайт kp.ru писал о том, что для Кремля тенденция к сокращению населения была известна заранее и ради её решения было принято несколько национальных проектов. Также на сайте писали о прогнозах Росстата, по которым население будет сокращаться до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU