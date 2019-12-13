2019-12-13T11:14:26+03:00
Общество

Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года

Демографы предсказывают большое сокращение россиян, несмотря на приток мигрантов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Основной причиной естественной убыли россиян стало снижение рождаемости. Матерями становится малочисленное поколение 1990-х годов.Основной причиной естественной убыли россиян стало снижение рождаемости. Матерями становится малочисленное поколение 1990-х годов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших по отношению к числу родившихся, составила 259,6 тысяч человек за январь-октябрь 2019 года, сообщает Росстат. Такие результаты станут рекордно высокими за 11 лет. Выше показатель естественной убыли населения был последний раз в 2008 году - 362 тысячи человек.

По прогнозам на последний месяц года приток мигрантов не сможет восполнить сокращающуюся уже второй год численность населения. За первые девять месяцев года миграционный приток составил 193,2 тысячи человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения за те же месяцы, и население России сократилось на 43,7 тысячи человек.

В первые десять месяцев года родилось 1,250 млн человек, а это на 102,6 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Снижение рождаемости зафиксировано в 80 из 85 регионах России. Причиной снижения рождаемости стало сокращение количества женщин детородного периода из-за малочисленного поколения 1990-х годов.

Сайт kp.ru писал о том, что для Кремля тенденция к сокращению населения была известна заранее и ради её решения было принято несколько национальных проектов. Также на сайте писали о прогнозах Росстата, по которым население будет сокращаться до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Черноморцы открыли четыре новых острова в Красном море
МИД РФ: Москва "встревожена" проведением испытания запрещенной ДРСМД ракеты в США
Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Мединский высмеял возрастные цензы на обложках книг
В Ленобласти до 1 февраля отменили плату за вывоз мусора в частном секторе, где отсутствуют контейнерные площадки
В Госдуме предложили сделать защиту диссертации обязательной для аспирантов
Центробанк отозвал лицензию у "Невского народного банка" и "Кранбанка"
Путин присвоил врио Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max
В Москве перекрыли три полосы МКАД из-за ДТП с грузовиком
Эксперт объяснил, поможет ли рост товарооборота между США и РФ отметить санкции
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье
«Характер не тот»: Мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН оправдала сына
"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году
"Давление на Россию бесполезно": В Госдуме прокомментировали решение ЕС о продлении санкций
В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными
Женщины чаще страдают от переутомления на работе, чем мужчины