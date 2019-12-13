Кровавое окончание матча в Канаде: хоккеисту распороли ногу коньком
Хоккейный матч канадской лиги Онтарио между клубами "Ниагара" и "Лондон" пришлось прервать в самом начале второго периода из-за ужасного инцидента.
Форвард команды с британской столицей в названии неудачно столкнулся с 17-летним вратарем противников Тайнаном Такером и распорол ему ногу своим коньком. Алая кровь тут же залила лед, а к раненному кинулись медики.
На протяжении нескольких минут ему оказывали первую помощь, пытаясь остановить кровотечение, а потом унесли на носилках под громкие ободряющие аплодисменты зрителей.
Матч решили не продолжать. Спустя несколько часов после того, как все разошлись, в Twitter пресс-службы "Ниагары" появилось сообщение о проведенной Такеру операции.
"Он стабилен и находится в безопасности в больнице. Начинается путь к выздоровлению", - говорится в посте.
Сайт kp.ru писал, что в 2015 году неприятный инцидент произошел также во время матча чемпионата КХЛ. Нападающего "Югры" везли со стадиона с порезанным горлом.
Вратарю чуть не отрезали коньком ногу в лиге Онтарио.
ИСТОЧНИК KP.RU