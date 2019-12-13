Вологодские коровы выходят в рекордсменки

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-13T15:51:11+03:00

Изменить размер текста: A A

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства, Вологодская область остается в числе регионов – лидеров по среднесуточному надою на одну корову. Если по России в целом показатель составляет 15,98 кг молока, то в регионах-лидерах более 20 кг на корову. Сельхозпредприятия Вологодской области перешагнули этот рубеж в 2017 году, а в декабре этого года достигли показателя 21,08 кг. Это выше прошлогоднего уровня на 1,66 кг.

«Рост продуктивности - результат целенаправленной работы. Он обусловлен высоким уровнем модернизации на фермах, внедрением современных технологий кормления животных, планомерной работой по замене скота на более продуктивный», - прокомментировал статистику заместитель губернатора Михаил Глазков.

Средняя продуктивность дойного стада в регионе в целом с начала 2019 года составила 7023 кг, это больше на 387 кг или 106 процентов, чем в декабре прошлого года. А наивысшая продуктивность стада отмечена на предприятиях Грязовецкого района – почти 8,5 тысяч кг.