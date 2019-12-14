СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-14T11:36:15+03:00

Депутат рассказал об идее уголовного наказания для отказавшихся от лечения наркоманов Фото: Андрей МИРЕЙКО

Олег Нилов считает, что «уклонисты» должны быть лишены свободы на срок от четырёх до шести месяцев

Изменить размер текста: A A

В России необходимо ввести уголовную ответственность для гражданина с диагнозом «наркомания», который уклоняется от лечения в реабилитационном центре. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Нилов.

Депутат пояснил, что употребляющих наркотики людей на лечение направляет суд и для тех, кто не исполнил судебного решение нужно наказывать лишением свободы на срок от четырёх до шести месяцев.

«Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жёстких условиях проходить так называемое переламывание», - передает RT слова парламентария.

По словам Нилова, лишение свободы призвано решить две основные проблемы: «изолировать опасного для общества гражданина» и дать ему шанс спасти свою жизнь.

Напомним, ранее главный врач Новосибирской наркологической больницы № 1 Игорь Киреев предложил «дать зависимым выбор – сидеть, или лечиться».

ИСТОЧНИК KP.RU