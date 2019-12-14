Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-14T11:43:59+03:00

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Авиационная управляемая ракеты нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.

«Мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — сообщил ТАСС гендиректор «Техмаша».

Лепин сообщил, что говорить о деталях производства ракеты пока рано, поскольку проект закрытый, но работа ведется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае заместитель генерального директора «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что опытный образец ракеты «Монолит», которая будет относиться к классу высокоточного оружия, появится в России в 2021 - 2022 годах. Он также отметил, что разработка идёт за счёт собственных средств концерна.

Ракета «Монолит» - новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета в калибре 122 мм, которая относится к классу «воздух — земля».

ИСТОЧНИК KP.RU