Опытный образец российской ракеты "Монолит" появится в 2021-2022 годах

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-18T19:09:03+03:00

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» заявил, что она будет относиться к классу высокоточного оружия

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Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что что опытный образец авиационной управляемой ракеты «Монолит» появится в России в 2021 - 2022 годах.

- Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия, - отметил Кочкин.

Замгендиректора "Техмаш" подчеркнул, что разработка идёт за счёт собственных средств, опытный образец появится в конце 2021 - начале 2022 года, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года стало известно о том, что в России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М". По предварительным данным, дальность ее полета превысит 4500 километров. Отмечается, что новой ракетой будут оснащаться атомные подлодки, а также крупные надводные корабли.

ИСТОЧНИК KP.RU