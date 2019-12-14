Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Таким образом, религиозные организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» прекратили существовать юридически
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Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Он отметил, что религиозные организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» с 14 декабря прекратили существовать юридически.
Отмечается, что официальное объявление прошло в Софии Киевской и было приурочено к первой годовщине создания ПЦУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU