2019-12-14T15:35:46+03:00
В мире

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Таким образом, религиозные организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» прекратили существовать юридически
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Он отметил, что религиозные организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» с 14 декабря прекратили существовать юридически.

Отмечается, что официальное объявление прошло в Софии Киевской и было приурочено к первой годовщине создания ПЦУ.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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