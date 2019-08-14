2019-08-14T15:45:34+03:00
Общество

Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование

Организация была юридически упразднена
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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15 декабря 2018 года прошел Объединительный собор Украины15 декабря 2018 года прошел Объединительный собор УкраиныФото: REUTERS
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Завершается процесс образования единой украинской церкви. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически прекратила свое существование.

«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», - сообщила парламентская газета «Голос України»

До 2018 года на территории Украины функционировали три больших церковных организации: Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, подчиненная российским церковным властям, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, отделившаяся от Москвы в 1992 и Украинская Автокефальная Православная Церковь существующая с 1920.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе Украины митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний был избран главой новой единой церкви, митрополитом Киевским и всея Украины.

В связи с этим, все иерархи УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ Московского Патриархата образовали Православную Церковь Украины, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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