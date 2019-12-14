Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-14T21:03:52+03:00

Счастливица рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами

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Американские СМИ сообщили, что жительница города Даллас, штат Техас, Рут Баллун из-за ошибки банка на день получила дополнительные 37 миллионов долларов.

Дело в том, что женщина закончила работу в обувном магазине Roma Boots и решила проверить свой счет в банке. Там она обнаружила огромную сумму денег и не поверила своим глазам.

Рут рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами. Часть средств она бы направила на благотворительность, а оставшиеся — вложила в недвижимость.

Однако счастье длилось недолго: спустя некоторое время она сообщила мужу о дополнительных миллионах. Мужчина немедленно позвонил в банк, где ему сказали, что произошла ошибка. В LegacyTexas извинились и отменили перевод, сняв все 37 миллионов со счета, сообщает CBS 11.

- Я была миллионершей. У меня есть скриншот, так что теперь я могу так говорить, - рассказала Рут. При этом женщина заявила, что что надеется получить поощрение от банка за честность.

Позже в банке пояснили, что ошибка произошла при переводе денег в иностранной валюте сотрудником вручную и путаница привела к переводу внушительной суммы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов. Счастливец купил билет в маленьком магазинчике.

ИСТОЧНИК KP.RU