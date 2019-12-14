"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
Кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявил, что курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен в 2020 году. Напомним, на сегодняшний день $1 равен 23,24 грн.
.По мнению эксперта, курс доллара на конец следующего года может составить более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн.
Один из факторов обвала валюты, как считает Хмелевский, дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд. Вторая причина – отток инвестиций из страны. Также на национальную валюту повлияет долг Киева перед кредиторами. В 2020 году украинская столица должна вернуть порядка $5 млрд, пишет "Lenta.ru".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что на встрече с лидером РФ удалось решить вопрос, связанный с транзитом российского топлива через украинскую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU