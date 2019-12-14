2019-12-14T22:45:35+03:00
В мире

"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Курс доллара на конец следующего года может составить более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявил, что курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен в 2020 году. Напомним, на сегодняшний день $1 равен 23,24 грн.

.По мнению эксперта, курс доллара на конец следующего года может составить более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн.

Один из факторов обвала валюты, как считает Хмелевский, дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд. Вторая причина – отток инвестиций из страны. Также на национальную валюту повлияет долг Киева перед кредиторами. В 2020 году украинская столица должна вернуть порядка $5 млрд, пишет "Lenta.ru".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что на встрече с лидером РФ удалось решить вопрос, связанный с транзитом российского топлива через украинскую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
В МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи
"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ
Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу