Путин: цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" заявил, что стоимость газа для потребителей на Украине может быть на 25% ниже. Это произойдет в том случае, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе".
При этом лидер Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на встрече с лидером РФ удалось решить вопрос, связанный с транзитом российского топлива через украинскую территорию.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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