Путин: цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже

СЕГОДНЯ 03:12 2019-12-10T03:20:25+03:00

Зеленский в свою очередь заявил, что на встрече с лидером РФ удалось решить вопрос, связанный с транзитом российского топлива через украинскую территорию

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Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" заявил, что стоимость газа для потребителей на Украине может быть на 25% ниже. Это произойдет в том случае, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе".

При этом лидер Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на встрече с лидером РФ удалось решить вопрос, связанный с транзитом российского топлива через украинскую территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="448" src="https://www.kp.ru/video/embed/748700" frameborder="0"></iframe> «Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU