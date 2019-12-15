2019-12-15T12:56:36+03:00
Звезды

Умерла Анна Карина, французская актриса

Анна Карина умерла в возрасте 79 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Анна Карина (Ханна Карина Бларк Байер)Анна Карина (Ханна Карина Бларк Байер)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 15 декабря, в возрасте 79 лет умерла французская актриса датского происхождения Анна Карина.

Как сообщил агент актрисы журналу AFP Анна Карина умерла у себя дома в Париже. По его словам, кинозвезда долго болела раком.

Анна Карина была лицом французской "Новой волны" Фото: кадр из фильма

Анна Карина была лицом французской "Новой волны"Фото: кадр из фильма

Анна Карина родилась в датской столице – Капенгангене и ее настоящее имя - Ханна Карина Бларк Байер. В 1958 году она переехала в Париж и по совету Пьера Кардена и Коко Шанель взяла псевдоним Анна Карина. При этом она не только играла в фильмах, но и написала четыре романа.

За свою карьеру актриса снялась во многих фильмах таких режиссёров как Жан-Люк Годар и Лукино Висконти. В 1961 году она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Женщина есть женщина» Жана-Люка Годара, за которого она в том же году вышла замуж. Со своим мужем Анна Карина прожила в браке шесть лет до 1967 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла Анна Карина, французская актриса
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть: погибли 13 человек
Украинский ведущий заявил, что в незалежной "должны исчезнуть русскоязычные дети"
Эксперты назвали опасные «продукты-наркотики»
В Севастополе затонул списанный плавучий док с подлодкой
Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммите
Врач рассказал, как защитить сердце от болезней
Китай отложил запланированное повышение пошлин на товары из США
«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю
Роспотребнадзор рассказал, почему на новогоднем столе стоит обойтись без майонеза
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и заварить чай
В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага
Песков: Киев не высказывал никаких инициатив по возвращению миротворцев ООН в Донбасс