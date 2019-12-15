Умерла Анна Карина, французская актриса

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-15T12:56:36+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в возрасте 79 лет умерла французская актриса датского происхождения Анна Карина.

Как сообщил агент актрисы журналу AFP Анна Карина умерла у себя дома в Париже. По его словам, кинозвезда долго болела раком.

Анна Карина была лицом французской "Новой волны"Фото: кадр из фильма

Анна Карина родилась в датской столице – Капенгангене и ее настоящее имя - Ханна Карина Бларк Байер. В 1958 году она переехала в Париж и по совету Пьера Кардена и Коко Шанель взяла псевдоним Анна Карина. При этом она не только играла в фильмах, но и написала четыре романа.

За свою карьеру актриса снялась во многих фильмах таких режиссёров как Жан-Люк Годар и Лукино Висконти. В 1961 году она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Женщина есть женщина» Жана-Люка Годара, за которого она в том же году вышла замуж. Со своим мужем Анна Карина прожила в браке шесть лет до 1967 года.

ИСТОЧНИК KP.RU