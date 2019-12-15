2019-12-15T15:43:45+03:00
Происшествия

В Италии нашли неразорвавшуюся бомбу: эвакуированы 54 тысячи человек

Власти города Бриндизи вынуждены были создать "красную зону" вокруг снаряда времен Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Утром в воскресенье, 15 декабря, почти 54 тысячи жителей итальянского Бриндизи вынуждены были покинуть свои дома из-за обнаруженной в городе бомбы времен Второй мировой войны.

Находка была сделана еще в начале месяца - 2 декабря, во время строительных работ по расширению кинотеатра. Исследование показало, что снаряд принадлежал английской армии и был сброшен на территорию Италии примерно в 1941 году.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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