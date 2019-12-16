Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду

СЕГОДНЯ 01:53 2019-12-16T01:53:42+03:00

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Эксперты выяснили, сколько россияне, живущие в разных регионах, тратят на еду. Оказалось, что самая большая доля расходов на продукты наблюдается в Ингушетии, а самая маленькая в Татарстане. По данным исследователей, в РФ около 30% от бюджета семьи уходит на продукты питания..

- В разных регионах нашей страны доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно колеблется. По итогам 2018 года разброс выглядит следующим образом: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан, - приводят РИА Новости данные из исследования.

На втором месте по тратам на продукты Дагестан. Почти 54% расходов местных жителей - трата на еду. А вот жители Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы - на втором и третьем месте в рейтинге по самых низким тратам на еду- 23,1% и 24,5%.

Эксперты уточнили, что на доля затрат на продукты зависит от благосостояния жителей, но немаловажное значение имеют также местный уровень цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU