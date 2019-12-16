2019-12-16T01:53:42+03:00
Общество

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду

Самые большие чеки у жителей Ингушетии
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на едуЭксперты рассказали, сколько россияне тратят на едуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Эксперты выяснили, сколько россияне, живущие в разных регионах, тратят на еду. Оказалось, что самая большая доля расходов на продукты наблюдается в Ингушетии, а самая маленькая в Татарстане. По данным исследователей, в РФ около 30% от бюджета семьи уходит на продукты питания..

- В разных регионах нашей страны доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно колеблется. По итогам 2018 года разброс выглядит следующим образом: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан, - приводят РИА Новости данные из исследования.

На втором месте по тратам на продукты Дагестан. Почти 54% расходов местных жителей - трата на еду. А вот жители Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы - на втором и третьем месте в рейтинге по самых низким тратам на еду- 23,1% и 24,5%.

Эксперты уточнили, что на доля затрат на продукты зависит от благосостояния жителей, но немаловажное значение имеют также местный уровень цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду
В сети появилось видео самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево
Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний
Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку труб
В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны
Член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне
Эрдоган подтвердил намерение выгнать военных США с базы Инджирлик
Володин расценил слова японских коммунистов о Курилах как угрозу
Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину
В Минпросвещения призвали не задавать "домашку" на новогодние каникулы
Самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево"
Россиянин насмерть сбил двух человек в Южной Корее
Шифровальная "Энигма" времен Третьего рейха ушла с торгов за $106 тысяч
Джабаров призвал игнорировать заявления японских коммунистов о Курилах
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Останки французского генерала Гюдена перезахоронят в Париже весной 2020 года
Украинца приговорили к году условно за демонстрацию советского флага
Илон Маск пришел в восторг от милого бэби-Йоды
Названы самые худшие пароли 2019 года
Правительство России планирует расширить программу приватизации
Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе
Ленинградская область дарит жителям новогодние елки
На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации