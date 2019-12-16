СЕГОДНЯ 07:35 2019-12-16T08:09:57+03:00

"Она увела от удара": Сына Валерии в аварии спасла его девушка Фото: Архив "КП"

Российская певица прокомментировала первую из трех аварий, случившихся за последнюю неделю с ее сыном

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Российская певица Валерия рассказала о первой из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсением Шульгиным. По ее словам, благодаря девушке Арсения, удалось трагедии.

- Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Он не был пристегнут, - рассказала певица.

Напомним, ДТП произошло произошло 8 декабря, когда сын исполнительницы направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.

Сама Валерия в интервью для НТВ заявила, что пострадавшие не были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Певица уверена, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку "не была посыпана реагентами".

В результате первого ДТП Арсений и Лиана получили травмы и попали в больницу. Спустя несколько дней после выписки сын Валерии снова попал в ДТП: в его такси въехал в автобус.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю. Арсений Шульгин сообщил, что на этот раз «ничего страшного» не произошло

ИСТОЧНИК KP.RU