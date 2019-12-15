2019-12-15T09:28:48+03:00
Происшествия

«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю

Шульгин сообщил, что на этот раз «ничего страшного» не произошло
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделюФото: соцсети
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Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин третий раз за неделю попал в аварию.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», - сообщает сын Валерии на своей странице в Instagram.

В своей истории в соцсети Шульгин задался вопросом мистика это или просто случайность.

По его словам, на этот раз «ничего страшного» не произошло и после ДТП ему придется просто поменять номерную рамку. «Даже гайцов вызвать не стали», - заключает Шульгин.

«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, в начале недели, 8 декабря, сын Валерии попал в жуткую аварию - автомобиль влетел в отбойник на трассе. Шульгин сообщил, что все произошло, когда он хотел сделать сюрприз своей маме и спешил познакомить ее со своей девушкой Лианой Волковой, которая и была за рулем во время происшествия.

В минувшую пятницу, 13 декабря, радом с больницей в Москве, в которой Шульгин лежал после первого ДТП, он врезался в микроавтобус. Вместе с ним в автомобили была его девушка, которая сломала руку в первой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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