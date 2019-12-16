2019-12-16T08:37:08+03:00
В мире

Rambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации

Стриминговый сервис обвиняют в распространении "пиратских трансляций" футбольных матчей английской премьер-лиги
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Rambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации Фото: EFE/Anatoly MaltsevRambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации Фото: EFE/Anatoly Maltsev
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Rambler подал в суд на американский стриминговый сервис Twitch за распространение "пиратских трансляций" футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Компания требует заблокировать платформу и выплатить компенсацию в размере 180 миллиардов рублей.

- В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд , - отметил представитель Rambler.

Напомним, в этом году Rambler Group купила эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги. При этом площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт был подписан сроком на три года.

Уточняется, что сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на сервисе трансляций Английской премьер-лиги, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей. Сообщается, что компания занижала уровень фильтрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Rambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации
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