2019-12-16T09:42:22+03:00
Умные вещи

Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты

Это поможет почти полностью сохранить двигательную активность питомца
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Ученые научились спасть поврежденные остеосаркомой лапы животныхУченые научились спасть поврежденные остеосаркомой лапы животныхФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Ученые придумали, как спасти лапы питомцам, которые страдают остеосаркомой. Обычно эта болезнь приводит к ампутации, но российские специалисты смогли решить проблему.

Лапы пушистым пациентам будут заменять пористыми имплантами, которые печатают на 3D-принтере. Это поможет минимизировать вред для организма питомца и при этом полностью сохранить его двигательную активность.

Научная группа уже провела несколько успешных операций и можно говорить, что данный метод решит целый ряд проблем.

Первым пациентом врачей стал кот Лапуня, у него было 6-сантиметровое злокачественное поражение передней левой лапы.

Специалисты разработали клеточно-инженерная конструкцию: гибридный имплантат из пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), титановый каркас которого напечатали на 3D-принтере. В лаборатории клеточного иммунитета НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина помогли заселить имплант клетками, выделенными из костного мозга самого пациента – это помогло усилит вживаемость. Благодаря уникальной технологии, уже через две недели инородная конечность прижилась, и пушистый пациент смог передвигаться самостоятельно.

Ученые отмечаются, что в каждом случае структура импланта подбирается индивидуально, исходя из особенностей организма пациента.

Проектирование занимает 7-14 дней, за счет наполняемости тканями пациента, совместимость происходит легко, а по себестоимости такой имплантат ниже существующих аналогов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бьет - значит не любит: Около 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты
Ценник на советские елочные игрушки вырос в десять раз
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе
Есть задачи поважнее: Власти Казахстана прокомментировали сообщение о переименовании города Алматы
Врач рассказал о самых полезных схемах краткосрочного голодания
Rambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации
Назван самый загруженный день в аэропортах перед новым годом
"Отмывал миллиарды долларов": Адвокат Трампа рассказал о доказательствах против сына Байдена
"Она увела от удара": Сына Валерии в аварии спасла его девушка
"Говорят красивее и грамотнее": Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян
Рекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях 2020 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года
В результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человек
Ленинградская область стала лучшей в России по кадровым практикам
Госдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик
В Австралии полицейские при задержании тяжело ранили мужчину, напавшего на них
Самолет рейса Москва - Сургут вернулся в "Шереметьево" из-за трещины в стекле
Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду
В сети появилось видео самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево
Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний
Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку труб