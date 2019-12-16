Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-16T09:42:22+03:00

Это поможет почти полностью сохранить двигательную активность питомца

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Ученые придумали, как спасти лапы питомцам, которые страдают остеосаркомой. Обычно эта болезнь приводит к ампутации, но российские специалисты смогли решить проблему.

Лапы пушистым пациентам будут заменять пористыми имплантами, которые печатают на 3D-принтере. Это поможет минимизировать вред для организма питомца и при этом полностью сохранить его двигательную активность.

Научная группа уже провела несколько успешных операций и можно говорить, что данный метод решит целый ряд проблем.

Первым пациентом врачей стал кот Лапуня, у него было 6-сантиметровое злокачественное поражение передней левой лапы.

Специалисты разработали клеточно-инженерная конструкцию: гибридный имплантат из пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), титановый каркас которого напечатали на 3D-принтере. В лаборатории клеточного иммунитета НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина помогли заселить имплант клетками, выделенными из костного мозга самого пациента – это помогло усилит вживаемость. Благодаря уникальной технологии, уже через две недели инородная конечность прижилась, и пушистый пациент смог передвигаться самостоятельно.

Ученые отмечаются, что в каждом случае структура импланта подбирается индивидуально, исходя из особенностей организма пациента.

Проектирование занимает 7-14 дней, за счет наполняемости тканями пациента, совместимость происходит легко, а по себестоимости такой имплантат ниже существующих аналогов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU