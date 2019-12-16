Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты
Ученые придумали, как спасти лапы питомцам, которые страдают остеосаркомой. Обычно эта болезнь приводит к ампутации, но российские специалисты смогли решить проблему.
Лапы пушистым пациентам будут заменять пористыми имплантами, которые печатают на 3D-принтере. Это поможет минимизировать вред для организма питомца и при этом полностью сохранить его двигательную активность.
Научная группа уже провела несколько успешных операций и можно говорить, что данный метод решит целый ряд проблем.
Первым пациентом врачей стал кот Лапуня, у него было 6-сантиметровое злокачественное поражение передней левой лапы.
Специалисты разработали клеточно-инженерная конструкцию: гибридный имплантат из пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), титановый каркас которого напечатали на 3D-принтере. В лаборатории клеточного иммунитета НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина помогли заселить имплант клетками, выделенными из костного мозга самого пациента – это помогло усилит вживаемость. Благодаря уникальной технологии, уже через две недели инородная конечность прижилась, и пушистый пациент смог передвигаться самостоятельно.
Ученые отмечаются, что в каждом случае структура импланта подбирается индивидуально, исходя из особенностей организма пациента.
Проектирование занимает 7-14 дней, за счет наполняемости тканями пациента, совместимость происходит легко, а по себестоимости такой имплантат ниже существующих аналогов, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU