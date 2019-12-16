Эксперты опасаются, что снижение рынка грузоперевозок ударит по экономике
Рынок грузовых перевозок в России снизился в 2019 году на 3,8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо». С января по ноябрь было продано 68,8 тысяч грузовиков. Годом ранее показатель составлял 71,5 тыс. машин. На долю иностранных производителей пришлось 30,3 тыс. штук (-13,7%), отечественных — 38,5 тыс. грузовиков (+5,8%).
Лидеры рынка:
КамАЗ - 24,6 тыс. автомобилей (+8%),
ГАЗ - 5,6 тыс. авто (+6%),
Scania – 4,3 тыс.авто (-22,6%),
Volvo - 4,9 тыс.авто (-14%),
Mercedes-Benz – 3,5 тыс.авто (-14,3%).
MAN – 3,9 тыс.авто (-13,3%),
Isuzu – 2,8 (-24,1%),
«Урал» - 2,3 тыс.авто (-1,8%),
DAF – 2,1 тыс.авто (-13,5%),
МАЗ – 2,6 тыс.авто (-5%).
Эксперты отмечают, что основное падение пришлось на сегмент магистральных грузовиков, а это говорит о падении коммерческих перевозок. Чем меньше по дорогам страны едет фур с товарами, тем сильнее падает экономика.
- Продажа грузовых авто является опережающим экономическим индикатором, который говорит о событиях, которые еще только должны произойти. Коммерческий транспорт играет большую роль в экономике страны. Крупный ритейл снижает активность из-за падения доходов населения. Все это напрямую связано с розничным товарооборотом, - комментирует «Известиям» директор центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.
ИСТОЧНИК KP.RU