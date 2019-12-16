Эксперты опасаются, что снижение рынка грузоперевозок ударит по экономике

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-16T11:42:22+03:00

В России падает рынок грузовых авто и это, по словам экспертов, тревожный знак Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За 11 месяцев в России было продано почти на 4% меньше грузовиков, чем годом ранее

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Рынок грузовых перевозок в России снизился в 2019 году на 3,8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо». С января по ноябрь было продано 68,8 тысяч грузовиков. Годом ранее показатель составлял 71,5 тыс. машин. На долю иностранных производителей пришлось 30,3 тыс. штук (-13,7%), отечественных — 38,5 тыс. грузовиков (+5,8%).

Лидеры рынка:

КамАЗ - 24,6 тыс. автомобилей (+8%),

ГАЗ - 5,6 тыс. авто (+6%),

Scania – 4,3 тыс.авто (-22,6%),

Volvo - 4,9 тыс.авто (-14%),

Mercedes-Benz – 3,5 тыс.авто (-14,3%).

MAN – 3,9 тыс.авто (-13,3%),

Isuzu – 2,8 (-24,1%),

«Урал» - 2,3 тыс.авто (-1,8%),

DAF – 2,1 тыс.авто (-13,5%),

МАЗ – 2,6 тыс.авто (-5%).

Эксперты отмечают, что основное падение пришлось на сегмент магистральных грузовиков, а это говорит о падении коммерческих перевозок. Чем меньше по дорогам страны едет фур с товарами, тем сильнее падает экономика.

- Продажа грузовых авто является опережающим экономическим индикатором, который говорит о событиях, которые еще только должны произойти. Коммерческий транспорт играет большую роль в экономике страны. Крупный ритейл снижает активность из-за падения доходов населения. Все это напрямую связано с розничным товарооборотом, - комментирует «Известиям» директор центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.

ИСТОЧНИК KP.RU