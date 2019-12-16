2019-12-16T13:19:33+03:00
Спорт

"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко

Ранее спортсмен заявил, что тренер не воспитала с нуля ни одного фигуриста
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада ПлющенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своих соцсетях стихотворение Марины Цветаевой в ответ на критику со стороны фигуриста Евгения Плющенко. Ранее спортсмен заявил, что Тутберидзе не воспитала с нуля ни одного фигуриста и опроверг обвинения тренера в переманивании учеников.

«Проста моя осанка,

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далёких островов!

Живу — никто не нужен!

Взошёл — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —

Жилье своё спалю!

Взглянул — так и знакомый,

Взошёл — так и живи!

Просты наши законы:

Написаны в крови.

Луну заманим с неба

В ладонь,— коли мила!

Ну, а ушёл — как не был,

И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:

Успеет ли зажить

До первого чужого,

Который скажет: «Пить». М. Цветаева».

Стихотворение поэтессы сопровождает фотография-портрет самой Тутберидзе, которая смотрит пронзительным взглядом прямо в камеру.

Несколькими днями ранее Тутберидзе жестко ответила критикам решения фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру. Отдельно были выделены два адресата – тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алина Загитова так прокомментировала свое заявление о "завершении карьеры": "Ни о каком "уходе" я даже не думаю". 17-летняя Олимпийская чемпионка объяснила свои слова, обеспокоившие поклонников и вызвавшие скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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