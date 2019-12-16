"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко
Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своих соцсетях стихотворение Марины Цветаевой в ответ на критику со стороны фигуриста Евгения Плющенко. Ранее спортсмен заявил, что Тутберидзе не воспитала с нуля ни одного фигуриста и опроверг обвинения тренера в переманивании учеников.
«Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далёких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошёл — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье своё спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошёл — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь,— коли мила!
Ну, а ушёл — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить». М. Цветаева».
Стихотворение поэтессы сопровождает фотография-портрет самой Тутберидзе, которая смотрит пронзительным взглядом прямо в камеру.
Несколькими днями ранее Тутберидзе жестко ответила критикам решения фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру. Отдельно были выделены два адресата – тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алина Загитова так прокомментировала свое заявление о "завершении карьеры": "Ни о каком "уходе" я даже не думаю". 17-летняя Олимпийская чемпионка объяснила свои слова, обеспокоившие поклонников и вызвавшие скандал.
ИСТОЧНИК KP.RU