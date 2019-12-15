Алина Загитова о "завершении карьеры": Ни о каком "уходе" я даже не думаю

После скандального интервью на Первом канале олимпийская чемпионка Алина Загитова решила объяснить свои слова и рассказала, что не собирается уходить из спорта и ни о каком «завершении» даже не думала.

Загитова рассказала, что после ее интервью на Первом канале ей приходит много вопросов о том, что означают ее слова, и почему она заканчивает карьеру. Спортсменка пояснила, что очень волновалась и ей «не совсем получилось чётко донести свои мысли».

«Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров», - сообщила она на своей странице Instagram.

azagitova После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает моё интервью" и "почему я завершила карьеру"?

В своем обращении Загитова отметила, что для нее фигурное катание - это жизнь, а большой спорт - то, ради чего она работала и продолжает работать «каждый день начиная с 4 лет». По ее словам, как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, она хочет быть на высшем пьедестале и будет тренироваться ещё больше и ещё сильнее.

«Все мои достижения, включая Олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить"», - добавила чемпионка.

Напомним, тот самый эфир на Первом канале вызвал небывалый скандал. В том самом интервью многие услышали, что спортсменка делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам. Фигуристка сказала, что не будет участвовать в чемпионате России и претендовать на место в сборной на чемпионате мира и Европы, потому что у нее «уже все есть».

После таких слов Загитовой эмоции не смогли сдержать многие фигуристы и тренеры, в том числе Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко.

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Небывалый скандал разгорается после заявления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о том, что она делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие фигуристы и тренеры не смогли сдержать эмоций. В числе таковых оказались Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко. Однако тренерский штаб Этери Тутберидзе не стал молчать и ответил им в жесткой форме (подробности)

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